Россия вернет НДС экспортерам по упрощенной схеме

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона, который упростит процедуру подтверждения права на нулевой НДС при экспорте. Документ предусматривает отказ от необходимости ставить отметки таможни на бумажных носителях, подтверждающих вывоз товаров по воде за пределы РФ.

Правки в частности собираются внести в 165 статью Налогового кодекса, сообщила газета «Коммерсант».

Мера станет частью «дорожной карты» правительства по трансформации делового климата в части упрощения экспортных процедур. Пока что для подтверждения права на нулевой НДС в таких случаях требуются отметки на бумажных товаросопроводительных документах.

Изменения стали возможны благодаря тому, что необходимые данные Федеральная таможенная служба уже собирает в электронном виде. Налоговикам достаточно только получить к ним доступ.

Упрощение, отметили эксперты, снизит вероятность возникновения проблем при принятию документов налоговой. Экспортеры иногда сталкиваются со сложностями: вернуть НДС становится трудно или сроки процесса увеличиваются.