Россия в первом полугодии увеличила экспорт бензола более чем в два раза

В первые шесть месяцев с начала года РФ больше чем в два раза нарастила поставки бензола за рубеж. По мнению экспертов агентства Argus, причиной этого стало сокращение спроса на продукт нефтехимии на внутреннем рынке.

За полгода из страны по железной дороге было отправлено за границу 38 тысяч тонн бензола. Годом ранее экспортные поставки составляли 15,3 тысячи тонн. Такие данные приводит oilcapital.ru.

Аналитики Argus считают, что падению спроса на бензола со стороны отечественных компаний, производящих капролактам, способствовала пандемии Covid-19. При этом, хотя число предприятий, отправляющих бензол за рубеж, увеличилось с двух до пяти, география поставок сузилась.

Так, не стало поставок бензола из Кстово на предприятие в белорусское Гродно. А большую часть бензола на экспорт в первом полугодии отправил Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза». Продукт отгружался также в латвийский порт Лиепая. В связи с возникшим переизбытком бензола его стали поставлять за рубеж «Газпром нефтехим Салават», «Уфанефтехим», Рязанский НПЗ «Роснефти», Ярославский НПЗ «Славнефти».

В июле продолжили расти контрактные цены на этот продукт на рынке Северо-Западной Европы. Они выросли по отношению к июню на 29% или до $93 за тонну. В европейской валюте рост составил 76 евро — до 369