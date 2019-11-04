Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке

Африка без долгов — «плюс в карму» для России - Разбираемся, зачем списывать долги Черному континенту Подробнее

По словам дипломата, дополнительные средства «будут каждый год направляться в фонд программы на содействие Африке».

Полянский добавил, что «прорабатываются и другие меры» помощи африканским государствам, о которых говорилось на недавнем саммите «Россия — Африка» в Сочи.

Мероприятие прошло 23 и 24 октября с участием всех 54 стран континента.

Одной из главных новостей саммита стало заявление президента России Владимира Путина о списании странам Африки более 20 миллиардов долларов долгов. Вскоре выяснилось, что речь идет о старых долгах Советскому Союзу за поставки оружия. Их списание происходило с 1991 по 2005 годы.