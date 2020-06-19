Россия увеличила валютные резервы на 3,8 млрд в этом году

По данным издания, «согласно последним данным Министерства финансов, за последний год Центральный банк России (ЦБ РФ) сумел увеличить объем золотовалютных запасов на 90,2 миллиарда долларов США».

«Более того, он продолжал накапливать средства даже в разгар нынешнего кризиса, хотя и намного медленнее, чем обычно», — уточняет автор статьи.