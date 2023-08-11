Деньги 11 августа 2023, 14:32 Россия увеличила в июле доходы от нефтяного экспорта до максимума с ноября 2022 года МЭА: Россия увеличила доходы от продажи нефти в этом июле Freepik

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Доходы России от экспорта выросли на 2,5 миллиарда долларов — до 15,3 миллиарда долларов — за прошедший июль. Данный показатель является максимальным с ноября прошлого года. Информация об этом появилась в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), написал ТАСС.

«Высокие цены на нефть в сочетании с уменьшением дисконта на российские сорта подтолкнули оцениваемую выручку от экспорта на 2,5 миллиарда долларов — до 15,3 миллиарда», — говорится в документе.

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Организация отметила, что таким образом РФ заработала на 4,1 миллиарда долларов больше, чем в июле 2022-го. Однако экспорт нефти в середине лета 2023 года уменьшился на 200 тысяч баррелей в сутки — до 4,6 миллиона баррелей. Этот показатель является самым маленьким с прошлого декабря.

МЭА сообщило, что добыча нефти на российской территории в июле упала на 50 тысяч баррелей в сутки — до 9,4 миллиона баррелей. Все произошло на фоне снижения объемов роста и экспорта — переработки.

«Это означает, что Москва более чем выполнила добровольное сокращение (добычи — прим. ред.) на 500 тысячей баррелей в сутки», — отметили специалисты.

Россия продолжает выполнять все условия ОПЕК+, заявил ранее вице-премьер Александр Новак. По его словам, страны-участницы исполнили соглашение по уменьшению добычи нефти в июне 2023 года более чем на 100%.