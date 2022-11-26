Деньги 26 ноября 2022, 15:59 Россия увеличила объем золотовалютных резервов до 540 млрд долларов Россия стала четвертой страной мира по объему золотовалютных резервов РИА «Новости»

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Объем золотовалютных резервов России по итогам девяти месяцев 2022 года составил 540 миллиардов долларов с учетом замороженных на западных счетах. По этому показателю страна заняла четвертое место среди крупнейших экономик мира. Такие данные привело РИА «Новости» на основе сводных данных национальных Центробанков.

Увеличив объемы национальных резервов, Россия сместила с четвертого места Индию, чьи показатели за девять месяцев составили 532 миллиарда долларов.

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Авторы исследования напомнили, что две страны соревнуются по объему финансовых резервов с 2015 года, когда их показатели максимально сблизились.

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Первое место уже много лет сохраняет Китай, чьи золотовалютные резервы составили 3,193 триллиона долларов. Второе место осталось за Японией с результатом 1,238 триллиона в американской валюте. Замкнула тройку лидеров Швейцария, чьи активы оценили в 892 миллиарда долларов.

Главные изменения рейтинга в 2022 году показали развивающиеся страны. Саудовская Аравия потеснила Гонконг с шестого места, а Бразилия стала девятой, отправив на строку ниже Сингапур. Усилила свои позиции и Мексика, которая поднялась на 15-е место, перепрыгнув сразу три позиции.