Макроэкономическая ситуация, сложившаяся из-за ужесточения денежной политики США, негативно скажется на евро. Валюта пострадает и из-за зависимости Европы от российских энергоносителей.

Соединенные Штаты фактически переложили издержки высокой инфляции на остальной мир, отметили в статье проекта Inside Over. На руку сыграл тот факт, что ЕС поддержал санкции против России и перенаправил финансовые риски на себя.

Из-за пандемии COVID-19 американская экономика оказалась под ударом из-за принятых мер. Расходы существенно выросли, возник дефицит. К экономическому застою присоединилась и высокая инфляция в Европе. Произошло это не в лучший для Европейского центрального банка (ECB) момент.

Евро, подчеркнули в материале, попал в ловушку. Валюте пришлось терпеть инфляцию: денежная политика США ужесточилась, а ECB не в состоянии уследить за происходящим из-за кризиса. В качестве средства для международной торговли евро тоже потерял позиции: Россия перестала использовать его как альтернативу доллару.