Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро в инвестиционных и торгово-экономических связях с партнерами. Причиной этому стало усиливающееся давление стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«На фоне усиливающегося геополитического давления „коллективного Запада“ единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших „токсичными“ валют, в первую очередь доллара США и евро», — сказал Панкин в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что Россия перейдет на расчеты в альтернативных валютах. Прежде всего речь идет о рублях. По словам замминистра, США создали модель мировой финансовой системы, которая оказалась непригодной в многополярном мире.

«Она превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран. Вполне очевидно, что в текущих условиях Запад намерен и дальше злоупотреблять своим привилегированным положением», — отметил Панкин.

Замглавы МИД подчеркнул, что после введения беспрецедентных антироссийских санкций многие страны начали думать о дедолларизации внешнеэкономической деятельности.