«Непонятно, откуда возьмутся такие апокалиптические сценарии». Статья Bloomberg о рецессии назвали личными фантазиями | 360°

Эксклюзив 06 сентября 2022, 12:51 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:27) Поделиться Telegram

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Viber «Непонятно, откуда возьмутся такие апокалиптические сценарии». Статья Bloomberg о рецессии назвали личными фантазиями Экономист Алексей Зубец назвал прогноз Bloomberg о длительной рецессии личным мнением РИА «Новости»

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Россия перенесла последствия санкций намного легче, чем казалось весной. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с «360» назвал статью агентства Bloomberg о длительной рецессии личным мнением неназванных экспертов.

Он обратил внимание на несколько важных деталей. Во-первых, агентство не назвало авторов отчета, который использовало. Во-вторых, неясно, когда именно его составили, потому что такие пессимистичные оценки давали в основном весной. В-третьих, непонятно, на каких основаниях неизвестные эксперты сделали такие выводы.

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«Надо понимать, что эти оценки — это худший вариант, а не основной. В основном варианте они предположили достаточно мягкие сценарные условия и просадку экономики до 2023 года. В статье представили чье-то личное мнение, потому что оно расходится с оценками правительства. Самое главное, непонятно, откуда возьмутся такие апокалиптические сценарии», — объяснил Алексей Зубец.

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Прогнозы обосновали тем, что, если остановить торговлю с Европой, бюджет потеряет много денег. Однако главный товар России в Европе — нефть и газ. Вице-премьер Александр Новак уже сообщил, что России удалось перенаправить эти поставки на другие рынки, и сильной просадки не случится.

Кроме того, по оценкам Центробанка, доходы России от экспорта сократятся максимум на 20%. Минэкономразвития России спрогнозировало снижение показателей экономики в этом году примерно на 3%, а со следующего года — рост. Фактически в июле произошло падение только менее чем на 2%, и непонятно, почему оно должно сильно ускориться в 2023 году.

«Да, Европа введет нефтяное эмбарго. Какие-то неприятные последствия для отрасли будут. Насколько большие, какие мы потеряем объемы экспорта, посмотрим. Но рассчитывать, что от этого все встанет, я бы не стал», — сказал Алексей Зубец.

Авторы статьи также заявили о нехватке специалистов. Однако сегодня большая часть айтишнков, которые уехали за границу, возвращаются. На западном рынке труда востребованы специалисты очень высокой квалификации, которые могут самостоятельно разрабатывать и запускать проекты.

«Уехал „офисный планктон“, программисты низшего уровня, с невысоким уровнем квалификации. На Западе таких вагон. В Индии таких полно, в Китае, наших низовых специалистов там никто не ждет. Там ждут квалифицированных экспертов, которые могут решать сложные задачи, а таких всего десятки людей», — заявил экономист.

Он назвал статью необоснованной и предупредил, что сегодня Россия гораздо лучше переносит последствия экономических санкций, чем предполагали.

Специалисты оценили состояние экономики и разработали три сценария развития событий, два из которых подразумевают длительную и глубокую рецессию. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет для правительства России. При этом во всех трех сценариях отмечается сохранение санкционного давления на Россию со стороны Запада, сообщил RT.

Позднее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в беседе с ТАСС назвал этот документ «рабочей страшилкой». Аналитики составили его, чтобы просчитать, что случится, если правительство ничего не предпримет для поддержки экономики.

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