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    13 августа 2020, 02:41

    Россия стала жить в долг из-за коронавируса

    Кирилл Фролов

    К началу июля долги федерального правительства превысили его ликвидные резервы. До этого в течение года ситуация была обратной, сообщил РБК.
    Россия стала жить в долг из-за коронавируса

    К 1 апреля, которое можно считать началом кризиса из-за распространения коронавируса в России, депозиты федеральных органов власти достигли рекордных 17 триллионов рублей. В основном это были валютные резервы Минфина.

    Внешний и внутренний федеральный госдолг на эту дату составлял 14,5 триллиона рублей. Активы правительства превышали эту задолженность почти на 2,5 триллиона.

    К 1 июня государственный долг и резервы практически сравнялись, а к 1 июля госдолг превысил депозиты правительства на 1,55 триллиона рублей.

    При этом дефицит федерального бюджета за январь — июль 2020 года составил более 1,522 триллиона рублей. За июль он вырос на 85%.

    Ранее «360» стало известно, что мошенники похитили из бюджета более 107 миллионов рублей, используя схему возврата НДС. Они отправили за границу детали стоимостью три тысячи рублей под видом дорогостоящего оборудования.

    Новости SMI.FM