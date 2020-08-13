Россия стала жить в долг из-за коронавируса

К 1 апреля, которое можно считать началом кризиса из-за распространения коронавируса в России, депозиты федеральных органов власти достигли рекордных 17 триллионов рублей. В основном это были валютные резервы Минфина.

Внешний и внутренний федеральный госдолг на эту дату составлял 14,5 триллиона рублей. Активы правительства превышали эту задолженность почти на 2,5 триллиона.

К 1 июня государственный долг и резервы практически сравнялись, а к 1 июля госдолг превысил депозиты правительства на 1,55 триллиона рублей.

При этом дефицит федерального бюджета за январь — июль 2020 года составил более 1,522 триллиона рублей. За июль он вырос на 85%.

Ранее «360» стало известно, что мошенники похитили из бюджета более 107 миллионов рублей, используя схему возврата НДС. Они отправили за границу детали стоимостью три тысячи рублей под видом дорогостоящего оборудования.