Деньги 13 февраля 2024, 07:29 Россия стала первой страной по объему инвестиций в Иран Россия в 2023 году стала первой страной по объему инвестиций в Иран РИА «Новости»

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В 2023 году Россия заняла первое место по объему инвестиций в Иран. Это подтверждает высокий уровень отношений между двумя государствами. Такое мнение высказал российский посол в Тегеране Алексей Дедов. Его слова привело РИА «Новости».

По словам высокопоставленного дипломата, в стране работают российские энергетические компании. Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что помимо Ирана в «близкое окружение» России входят и другие страны Ближнего Востока. В их числе оказались Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Катар.

Кроме того, подчеркнул министр, Россия вывела на стратегический уровень партнерство с государствами Африки. Хорошие отношения сложились у России со странами Латинской Америки, подытожил он.