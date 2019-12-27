Россия стала меньше экспортировать «кругляк»

На эти изменения повлияло постановление правительства РФ об увеличении экспортных пошлин на необработанную древесину, принятое в 2017 году. Экспортные пошлины увеличились с 25 до 40% в 2019 году, в 2020-м они возрастут до 60%, а в 2021-м — до 80%.

«Это значительное повышение, довольно жесткое, но оно направлено на повышение степени переработки, объемы прибавочной стоимости, создание рабочих мест в России», — отметил Трутнев.

По его словам, некоторые специалисты из лесного бизнеса просят смягчения. Однако власти не намерены отказываться от своего решения, заявил вице-премьер. Постановление правительства принято, о нем все знали еще два года назад, поэтому было время принять соответствующие меры.

В России запущен ряд процессов, нацеленных на повышение эффективности использования лесных ресурсов страны. Для этого разрабатывается новый механизм, связанный с повышением прозрачности и эффективности работ и уменьшением бюрократических процедур.