Деньги 20 марта 2023, 11:14 Россия стала лидером по поставкам газа в Китай Россия в январе 2023 года оказалась крупнейшим поставщиком газа в Китай РИА «Новости»

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Россия в начале этого года оказалась первой по объему поставок природного газа в КНР. Она обошла Катар и Туркменистан. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни Китая.

Суммарные поставки топлива из РФ в Китай составили 2,7 миллиарда кубических метров. При этом объемы других крупнейших китайских поставщиков — Катара и Туркменистана — 1,9 и 2,2 миллиарда кубических метров.

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Последние сведения показали, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» возросли до двух миллиардов кубических метров, а сжиженного природного газа (СПГ) — до 770 миллионов кубических метров. При этом общий импорт в январе 2023 года в Китае увеличился на 1% до 11,3 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

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Покупки СПГ в начале 2023-го выросли на 7%. Это произошло впервые после постоянного падения в течение 13 месяцев, уточнило агентство.