Деньги 28 июля 2023, 13:49 Россия списала Африке долг на сумму 23 млрд долларов — Путин Путин: Россия списала Африке долг в 23 млрд долларов и выделит еще 90 млн РИА «Новости»

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Россия продолжит помогать Африке, в том числе в части облегчения долгового бремени. Странам континента списали госдолг на сумму 23 миллиарда долларов и выделят еще 90 миллионов, объявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» президент Владимир Путин.

«К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более 90 миллионов», — сказал он.

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По словам Владимира Путина, Россия поучаствует не только в облегчении долгового бремени стран Африки, но и продолжит помогать развиваться в разных направлениях — предоставит торговые преференции, поддержит аграрный сектор и запуск современных отраслей экономики. За последние три года в 10 африканских странах реализовали 11 российских гуманитарных акций.

Позиции России и Африки по многим вопросам международной политики совпали, отметил глава государства. Партнеры, сообщил «Царьград», стремятся создать новую более справедливую систему мироустройства.