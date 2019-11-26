«На самом деле Россия совершенно не против того, чтобы заключать договор не с „Нафтогазом“, а с ОГТСУ. Недавно министр энергетики Украины Оржель заявил, что они отправили документы на сертификацию в Вену, где находится секретариат Энергетического сообщества. Если они быстро получат согласование, то прекрасно, пусть дальше работают по механизму, который предусмотрен Третьим энергопакетом, проводят аукционы на бронирование мощностей», — отметил эксперт.

Также он добавил, что есть и другой путь, на случай, если Украина не успеет решить эти вопросы.

«Наша позиция заключается в том, что мы не против попыток Украины жить по европейским законам. Это их решение. Если не доделают — у нас есть альтернатива: можно заключить контракт по пути того, который был раньше. Для нас проблема, что они никак не могут сами выйти с теми предложениями, которые как раз характерны для работы по европейским правилам, то есть с аукционами на бронирование мощностей», — рассказал Митрахович.

Ранее глава Газпрома заявил, что Украине для продолжения транзита газа необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы. Миллер отметил, что хотя это чисто технические проблемы, они очень важные, так что урегулированы должны быть как можно скорее.