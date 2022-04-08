Россия снова на высоте: курс доллара упал до 72 рублей

Доллар в пятницу, 8 апреля, на торгах Мосбиржи подешевел до 72,2 рубля, евро — до 77,4 рубля. Такие данные были актуальны в 14:38, написал «Коммерсант».

Эксперты связывают укрепление рубля с действиями Центробанка России. Ключевая ставка была резко снижена до 17% вместо прежних 20%, поэтому стоимость отечественной валюты вернулась к показателям до спецоперации на Украине.

Ранее экономист Михаил Беляев заметил, что экономика страны эффективно противостоит западным санкциям, а финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что на курс валют влияет новая схема оплаты газа в рублях и ограничительные меры Центробанка России.