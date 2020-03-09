Россия сможет пережить падение цен на нефть

Россия готова без потрясений пережить падение мировой цены на нефть до 25 долларов за баррель на протяжении 10 лет. Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для этого достаточно, заверили в Минфине.

«По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллионов рублей или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25–30 долларов США за баррель на протяжении 6–10 лет», — заявили в Министерстве финансов России. Информационное сообщение опубликовали на официальном сайте ведомства.

Рост доллара на каждую единицу российской валюты выше расчетных 65,7 рубля меняет бюджет на 70 миллиардов рублей, добавили в Минфине. Чтобы компенсировать дефицит бюджета, Россия начнет продавать валюту на рынке.

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На момент публикации новости доллар торговали почти по 74 рубля за единицу, евро по 84,42 рубля за единицу. Доллар к евро торговали по 1,14 доллара за один евро. Укрепление основных мировых валют связывают с безрезультатными переговорами стран — членов ОПЕК+ в Вене перед выходными, где стороны не смогли договориться об ограничениях на добычу нефти.