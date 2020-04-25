У России есть все ресурсы для максимально быстрого выхода из нынешнего экономического кризиса. Об этом заявил бывший министр экономического развития России, помощник президента Максим Орешкин.

«Главное — сохранить как можно больше компаний, как можно больше бизнесов, рабочих коллективов, чтобы на фазе восстановления они могли быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе», — сказал Орешкин в интервью для фильма «Опасный вирус» на канале «Россия 1».

По словам экономиста, Россия подошла более подготовленной к мировому кризису, чем другие страны, поэтому у страны «есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем».

Однако «остаться островком стабильности» в этой ситуации будет невозможно. Сам мировой кризис, по его словам, будет масштабнее падения 2008–2009 годов.

Учитывая, «как страны закрылись» во время пандемии, после кризиса они также пересмотрят экономические связи друг с другом, а глобализация «серьезно замедлится», считает Орешкин.