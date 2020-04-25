    25 апреля 2020, 23:02

    Россия сможет быстро восстановиться после экономического кризиса — Орешкин

    Кирилл Фролов

    У России есть все ресурсы для максимально быстрого выхода из нынешнего экономического кризиса. Об этом заявил бывший министр экономического развития России, помощник президента Максим Орешкин.
    Россия сможет быстро восстановиться после экономического кризиса — Орешкин

    «Главное — сохранить как можно больше компаний, как можно больше бизнесов, рабочих коллективов, чтобы на фазе восстановления они могли быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе», — сказал Орешкин в интервью для фильма «Опасный вирус» на канале «Россия 1».

    По словам экономиста, Россия подошла более подготовленной к мировому кризису, чем другие страны, поэтому у страны «есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем».

    Однако «остаться островком стабильности» в этой ситуации будет невозможно. Сам мировой кризис, по его словам, будет масштабнее падения 2008–2009 годов.

    Учитывая, «как страны закрылись» во время пандемии, после кризиса они также пересмотрят экономические связи друг с другом, а глобализация «серьезно замедлится», считает Орешкин.