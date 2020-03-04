Россия с марта максимально сократит закупки иностранной валюты

Минфин России собирается сократить закупки иностранной валюты до минимума с момента вступления в силу бюджетного правила в 2018 году. На это уже выделили 133,3 миллиарда рублей.

Как указано в сообщении на официальном сайте ведомства, операции будут проходить с 6 марта по 6 апреля, каждый день будет закупаться валюта на 6,3 миллиарда рублей. В прошлом месяце на эти закупки было потрачено 214,2 миллиарда рублей, а в январе — 309,9 миллиарда.

Эта мера обусловлена результатами расчетов объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Согласно расчетам, правительство в марте получит меньше доходов с нефти, чем ожидалось.

Это связано со снижением цен на черное золото из-за проблемы ее поставок в Белоруссию и вспышки нового типа коронавируса. Некоторые эксперты допускают, что если страны ОПЕК+ на встрече в марте не договорятся о снижении добычи, то цены на нефть могут опуститься до 30 долларов за баррель.

О более подробном прогнозе экспертов по нефти, золоту и доллару на текущую неделю — в материале «360».