Россия приравнивает к краже заморозку ее резервов за границей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24» 7 апреля.

«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», — заметил Силуанов.

По его словам, средства иностранных компаний могут быть разблокированы «сиюминутно» после снятия запретов «на валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов».

Запад пытается сделать так, чтобы Россия объявила дефолт по внешнему долгу, добавил министр. Однако рублевые средства на оплату внешнего долга РФ можно конвертировать в валюту только в том случае, если откроется доступ к замороженным резервам.

Минфин планирует индивидуальный подход к выплатам дивидендов госкомпаниями за 2021 год, так как понимает, что не все готовы не платить. Кроме того, министерство будет предлагать отказаться от выплат дивидендов российскими банками.