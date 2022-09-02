Эксклюзив 02 сентября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

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Viber Новые смеси появятся на рынке нефти из-за введения G7 потолка цен Аналитик Демидов заявил о появлении новых смесей нефти из-за введения потолка цен РИА «Новости»

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Страны G7 обсудят введение предельных цен на нефть из России. Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов объяснил «360», что мера приведет к повышению дисконта и появлению на рынке смесей отечественной нефти под видом турецкой, латвийской или китайской.

«Скорее всего, они введут верхнюю планку. Цель этих санкций, во-первых, в том, чтобы Россия продавала нефть по минимально возможной цене — ее определят западные аналитики, — при которой нефтяная промышленность будет работать, но не получать сверхприбыли», — сказал он.

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Демидов уточнил, что сверхприбыли и так нет, потому что топливо Россия продает с дисконтом.

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Вице-премьер Александр Новак предупредил, что в этом случае Россия просто перестанет поставлять нефть тем странам, которые подпишут такой документ. Они не смогут покупать ее ни напрямую, ни опосредованно. Параллельный импорт поможет, только если появятся смеси и «остальные слегка непонятные пути».

Владимир Демидов отметил, что согласование порога цен плохо отразится на рынке нефти в целом, потому что это ограничение свободной торговли. Ее стоимость возрастет, к тому же неприятный осадок останется у других нефтяных государств, таких как Иран.

«Россия, скорее всего, продолжит каким-либо образом продавать нефть в те же страны, куда продает. Даже после 1 ноября. Но это, скорее всего, будут смеси. Мы увидим очень много „интересной нефти“ вроде турецкой, индийской, китайской, латвийской. Естественно, они будут российской, перепроданной европейским потребителям в виде смесей», — объяснил аналитик.

За всех посредников заплатит потребитель. Дисконт на российскую нефть поднимется, потому что придется добавить к цене дополнительный риск. Но затем он сгладится и вернется к нынешним 20–30%.

«Не вижу, что у нас именно из-за этого могут сильно просесть продажи нефти. Из-за выхода Ирана на рынок — да, но не из-за этого», — объяснил он.

Согласование потолка цен на покупку нефти из России обсудят участники встречи министров финансов G7, сообщили «Известия». В случае одобрения идеи предельные цены на нефть введут с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. Европейская комиссия поддержала предложения группы, однако теперь требуется согласование данного шага членами Евросоюза.

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