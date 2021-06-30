Россия продала рекордное количество электроэнергии

Экспорт электроэнергии из России достиг пиковых значений с 2012 года. Это произошло из-за роста потребления в Финляндии и балтийских странах, сообщили «Известиям» в Минэнерго. В целом за год Россия может заработать на электричестве более миллиарда долларов, считают эксперты.

По данным Министерства, в первом полугодии экспорт в страны Балтии вырос более чем в два раза по сравнению с 2020 годом — до трех миллиардов киловатт-часов. Поставки электричества в Финляндию утроились, составив 3,8–3,9 миллиарда киловатт-часов.

В целом за январь–июнь 2021 года Минэнерго ожидает поставок на уровне 10,2 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году этот показатель составил 5,2 миллиарда киловатт-часов, в 2019-м – 9,3 миллиарда киловатт-часов.

Рост экспорта ведомство объясняет холодной зимой, а также аномально жарким летом. Из-за этого выросли котировки на энергетической бирже Nord Pool.

По данным Федеральной таможенной службы, за январь–апрель 2021 года Россия продала электроэнергии на 280 миллионов долларов. В 2020 году выручка составила 480 миллионов долларов. В 2021 году этот показатель может достичь 1,02–1,06 миллиарда, считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.