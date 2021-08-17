Россия приумножила вложения в американские госбумаги

Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Министерства финансов США в июне на 201 миллион долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным американского Минфина, России на конец июня принадлежали казначейские облигации США на общую сумму 4,006 миллиарда долларов против 3,805 миллиарда в мае. Вложения РФ в долгосрочные бумаги не изменились, они составили 305 миллионов долларов. Между тем краткосрочные выросли до 3,701 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года из-за жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries снизились почти вдвое: с 96,1 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда. В мае 2018 года показатель упал более чем в три раза — до 14,9 миллиарда долларов. После этого РФ покинула список из 33 стран, которые являются крупнейшими держателями американского госдолга. При этом инвестиции России в US Treasuries в 2013 году превышали 150 миллиардов долларов.

Япония в июне осталась наиболее крупным держателем американских долговых обязательств 25-й месяц подряд. Она нарастила вложения на 11,1 миллиарда долларов относительно мая. Они составили 1 триллион 277,3 миллиарда долларов. Китай, который находится на второй строчке, уменьшил портфель US Treasuries на 6,5 миллиарда — до 1 триллиона 61,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Великобритания (452,9 миллиарда долларов).