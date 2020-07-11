Россия преодолела пик негативного влияния коронавируса на экономику

Согласно представленному графику, критическую отметку в 2,5 пункта кривая индекса российской экономики превысила, начиная с середины марта по конец апреля. Май и июнь шла стабилизация показателей.

По данным на пятницу, 10 июля, индекс составил 0,7 пункта. Это свидетельствует том, что пиковую фазу негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые рынки удалось пройти.

При этом в агентстве отметили, что кризис, который начался из-за ограничений, был достаточно краткосрочным и не сильно сказался на экономических показателях. Для сравнения: индекс в 2008–2009 годах был выше пикового значения на протяжении полугода.

Накануне Сбербанк выпустил собственное исследование об изменении финансового состояния населения за время пандемии. Согласно представленным данным, доходы граждан с марта по май 2020 года упали на 4%. При этом пятая часть работающих граждан столкнулась с сокращением заработной платы на треть и более. В основном это сотрудники самых пострадавших отраслей, которые прекратили работать на время введенных ограничений.