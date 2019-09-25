  • Россия предложила Украине обнулить претензии по газовым спорам

    25 сентября 2019, 02:54

    Кирилл Фролов

    Россия предлагает Украине заключить мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и «Нафтогазом». Оно предполагает взаимный отказ от финансовых претензий, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, сообщил «Интерфакс».
    Россия предложила Украине обнулить претензии по газовым спорам

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    «Нулевой вариант — это мировое соглашение, в котором будут достигнуты взаимные договоренности. Это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», — заявил министр.

    О желании заключить соглашение «по нулевому варианту» Новак сообщил 19 сентября, после трехсторонних газовых консультаций между Россией, Украиной и ЕС.

    По словам министра, соглашение необходимо подписать до конца 2019 года, когда истекает газовый контракт между Россий и Украиной. Он добавил, что суды и апелляции по газовым спорам будут идти «еще очень долго», и сейчас «очень важный момент для того, чтобы обеспечить экономически целесообразные поставки газа» через Украину.

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    В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа в согласованных по контракту объемах. До этого суд подтвердил долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки топлива в размере 2 миллиарда долларов.

    С учетом этих решений «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.

    24 сентября 2019 года «Нафтогаз» заявил о росте задолженности из-за просрочки платежа до 2,8 миллиарда долларов. Россия оспаривает решение арбитража.