На фоне требований США изменить санкции на нефть, Россия начала искать покупателей в Азии. Она предложила некоторым странам заключить долгосрочные контракты со скидками до 30%, сообщило агентство Bloomberg.

«По словам западного чиновника, Россия обратилась к нескольким азиатским странам, чтобы обсудить возможные долгосрочные контракты на нефть с большими скидками, поскольку официальные лица США продолжают продвигать план, ограничивающий цену на нефть из этой страны», — сообщил автор статьи.

В частности, власти Индонезии заявили о переговорах о покупке российской нефти по цене на 30% ниже, чем на международном рынке. Однако предложение пока не приняли, опасаясь действий США. Агентство связало проведение таких переговоров, во-первых, с поиском новых покупателей нефти, которую сейчас поставляют в Европу, во-вторых, с планами G7 исключить из действующих санкций Евросоюза некоторые ограничения.

Запрет касательно страхования нефти вошел в шестой пакет санкций и вступит в силу 5 декабря. Американские власти обеспокоились, что из-за этого цены подскочат, и Россия не потеряет, а наоборот выиграет от введения ограничений. Поэтому на Западе предложили создать исключения для нефти, продаваемой по установленному на международном уровне ценовому потолку.