Россия потеряла 6,6 миллиарда долларов за неделю из международных резервов

Российские международные резервы лишились 6,6 миллиарда долларов за одну неделю. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу Банка России.

По показателям на 19 августа 2022 года, объем средств составил 574 миллиарда долларов. Причина их потери заключается в воздействии отрицательной переоценки.

«Объем международных резервов <…> сократился за неделю на 6,6 миллиарда долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки», — отметили в ведомстве.