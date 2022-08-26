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    26 августа 2022, 20:00

    Россия потеряла 6,6 миллиарда долларов за неделю из международных резервов

    Арина Бобкова

    Российские международные резервы лишились 6,6 миллиарда долларов за одну неделю. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу Банка России.

    По показателям на 19 августа 2022 года, объем средств составил 574 миллиарда долларов. Причина их потери заключается в воздействии отрицательной переоценки.

    «Объем международных резервов <…> сократился за неделю на 6,6 миллиарда долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки», — отметили в ведомстве.