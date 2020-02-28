Россия поставила условие выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии компенсацию за высылку ее граждан. Также грузинские власти должны были под контролем Совета Европы создать механизмы для распределения этих денег.

В ответе России говорится, что этого до сих пор не было сделано. Москва готова выполнить решение ЕСПЧ, как только в Тбилиси составят точный список потерпевших, уточнят нарушения, от которых пострадал каждый из них, и размер выплат.

В противном случае компенсацию могут получить люди, которых нельзя признать потерпевшими, отмечают в министерстве.

В списке, представленном Грузией, 1795 фамилий. Однако, как считают в Минюсте, из него нужно исключить минимум 290 человек — они не подходят по критериям, которые установил суд.

В 2006–2007 годах из России выслали более 1,5 тысячи грузин за нарушение миграционного законодательства.