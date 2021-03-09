Россия поставила рекорд по экспорту продовольствия в 2020 году

Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса стал рекордным в 2020 году. Россия поставила за этот период другим странам 79 миллионов тонн сельхозпродукции и продовольствия на 30,7 миллиарда долларов. Это на 20% больше, чем в 2019 году.

Об этом этом сообщил РБК со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России. Аналитики заявили, что в 2020 году Россия побила рекорд 2018 года. Тогда за рубеж поставили 78,5 миллиона тонн продукции сельскохозяйственного сектора на 25,8 миллиарда долларов.

Российское продовольствие в прошлом году закупили 150 стран. Самым крупным импортером остается Китай. На его долю которого приходится 13% всех поставок, далее следуют Турция (10%) и Казахстан (почти 7%).

Минсельхоз объяснил рекордный экспорт тем, что отечественный агропромышленный комплекс в 2020 году показал «высокие темпы развития» по ключевым направлениям. Рекордным в стране стал урожай рапса, гречихи, риса. Больше всего экспортировали зерно, молочную, мясную и масложировую продукции. Также спросом пользовались кондитерские изделия, напитки и сахар.

В прошлом году быстрыми темпами рос экспорт мяса. Он увеличился на 53% (до 525 тысячи тонн) в натуральном выражении и на 49% (до 887 миллионов долларов) — в денежном. Этому во многом способствовало открытие китайского рынка для российской говядины и мяса птицы. КНР в 2020 году стала крупнейшим покупателем мяса из России.

В начале марта стало известно, что РФ в два раза повысила пошлину на экспорт пшеницы.