  • Россия получит от Пакистана 93,5 млн долларов в счет долга по операциям СССР

    02 декабря 2019, 21:36

    Александр Кушак

    Пакистан вернет России 93,5 миллиона долларов. Это долг, который возник в рамках экспортно-импортных операций с СССР, сообщили РИА Новости.

    Такое соглашение подписали Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный полномочный представитель Пакистана в России Кази Халилулла.

    В 80-е годы ХХ века СССР импортировал из Пакистана товары легкой промышленности. После распада Советского Союза пакистанская сторона заявила, что часть товаров якобы не была оплачена, сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Пакистанские СМИ заметили, что возврат долга будет способствовать притоку российских инвестиций в экономику страны.