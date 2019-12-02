Россия получит от Пакистана 93,5 млн долларов в счет долга по операциям СССР

Такое соглашение подписали Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный полномочный представитель Пакистана в России Кази Халилулла.

В 80-е годы ХХ века СССР импортировал из Пакистана товары легкой промышленности. После распада Советского Союза пакистанская сторона заявила, что часть товаров якобы не была оплачена, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Пакистанские СМИ заметили, что возврат долга будет способствовать притоку российских инвестиций в экономику страны.