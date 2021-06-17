Россия получила самую высокую оценку в рейтинге устойчивого экономического развития

Россия получила самую высокую за всю историю страны оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA. Страну подняли на 53-ю строчку.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные консалтинговой компании The Boston Consulting Group, самые высокие показатели у России в области экономической стабильности.

«По данным исследования SEDA, общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений», — сообщил управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин.

За пять лет РФ улучшила свой общий результат на 3,49 балла. Стране уступил в этом смысле даже, который Китай продвинулся на 3,15 балла с 2016 года и занял 58-ю строчку.