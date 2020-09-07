Россия подпишет с Кипром новое налоговое соглашение

Россия и Кипр заключат новое соглашение в области налогооблажения. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии своего визита в страну.

Об этом он рассказал в интервью греко-кипрской газете «Филэлефтерос».

«В ходе моего визита в Республику Кипр будут подписаны два документа», — отметил он. Его слова приведены на сайте МИД России.

Один из них — протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года. Второй — План консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Кипр на следующие два года.

Лавров отметил, что его визит на Кипр начнется 8 сентября. Он приурочен к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений между странами.

Еще в начале августа Минфин РФ начал процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. После переговоров республика согласилась с условиями, выдвинутыми Россией — увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%. Процесс отказа РФ от заключенного им международного договора приостановили.

Ранее кипрское СМИ опубликовало список из 34 бизнесменов, которые получили «золотые паспорта». Среди них — много российских предпринимателей: председатель Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов и другие.