Россия поднялась на 5 строчек в рейтинге конкурентоспособных экономик

Россия поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик 2021 года и заняла 45-е место из 64, по соседству с Грецией и Чили. Рейтинг составлен бизнес-школой IMD и школой управления «Сколково», сообщила газета «Известия».

Показатели страны улучшились в связи с развитием системы здравоохранения, финансового сектора, а также ростом экспорта технологий. Но вместе с тем остаются и слабые стороны, среди которых эффективность экономики, качество институтов управления и деловая среда.

Россия уже занимала 45-е место в рейтинге в 2018–2019 годах, поэтому ее движение вверх в рейтинге можно охарактеризовать как восстановление позиций. Это говорит о том, что экономика выдержала испытание пандемией. Но для выхода на более высокие позиции нужен рывок по многим показателям, отметила вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская.

Лидером рейтинга стала Швейцария. Прошлогодний лидер — Сингапур — переместился на пятую строчку. Китай совершил скачок с 20-й на 16-ю позицию. Гонконг при этом потерял два места, заняв седьмую строчку в рейтинге. Среди стран постсоветского пространства самые лучшие результаты в рейтинге показал Казахстан. Республика поднялась с 42-й на 35-ю строчку.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня.