Россия почти полностью перейдет на безнал к 2035 году

Наличный расчет в России может почти полностью исчезнуть к 2035 году. Эксперты считают, что 96% платежей будут проводить через инновационные сервисы. Решающими факторами в выборе способа оплаты называют удобство и надежность.

Доклад на эту тему подготовили специалисты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

По уровню цифровизации банковской сферы Россия находится на пятом месте среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки. По распространенности мобильных платежей наша страна первая среди европейских государств.

Некоторые эксперты считают, что РФ может и раньше отказаться от расчетов наличными — в течение ближайших пяти-семи лет. Однако для этого нужно наращивать конкурентные преимущества собственной платежной системы. Например, не взимать плату за эквайринг. Обсуждать подобные идеи нужно на уровне ЦБ.

В комитете Госдумы по финансовому рынку тоже заметили, что безналичным способом сейчас осуществляют больше половины переводов.

«Доля наличных в обороте быстро сокращается — поэтому вполне вероятно, что к 2035 году их будет меньше 10%. Или даже раньше», — пояснил глава комитета Анатолий Аксаков.

Государство должно обеспечить безопасность электронных платежей и сохранность счетов населения. Для этого, заметили в Госдуме, нужно развивать технологическую инфраструктуру.

Популярность наличности в некоторых регионах России не сойдет на нет еще долгое время. Все дело — в доступе к интернету. О полном покрытии всей территории страны высокоскоростными телекоммуникационными сетями говорить рано.

В основном клиенты банка при выборе способа платежа опираются на его удобство и надежность. Именно поэтому наличные и могут практически выйти из обихода, несмотря на некоторые нюансы.

Руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заметил, что на наличный расчет будет приходиться около 10% оборота.