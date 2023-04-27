Деньги 27 апреля 2023, 18:23 Россия почти отказалась от международных расчетов в долларах Минфин сообщил о практически полном отказе России от доллара в международных расчетах РИА «Новости»

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Российские компании практически полностью перестали проводить международные расчеты в долларах. С таким заявлением заместитель министра финансов Алексей Моисеев выступил на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0». Его слова привел РБК.

«Ни для кого не секрет, что расчеты „рубль — доллар“ трансграничные практически, я бы сказал, их нет. Есть отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят», — сказал он.

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Тенденцию Моисеев объяснил блокировкой российских счетов за границей, также повлияла длительная проверка платежей на соответствие санкциям.

В связи с этим на Мосбирже наблюдается рост торгов неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми валютами. Менее активный рост, по сравнению с другими валютами дружественных стран, происходит в паре «рубль — рупия» — частично на это влияют валютные ограничения в Индии, добавил замглавы Минфина.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что переход к расчетам между странами в национальных валютах не остановить, писал RT. По словам министра, США запустили процесс дедолларизации.