Деньги 18 декабря 2023, 12:36 Россия перенаправила 60% экспорта в страны Азии Силуанов: Россия переориентирует экспорт, на Азию пришлось 60% торговли РИА «Новости»

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Объемы экспорта из России в Азию нарастили вдвое, до 60%. Поставщики переориентировали торговые потоки, заявил на Финансовом диалоге России и Китая в Пекине министр финансов Антон Силуанов. Его процитировало РИА «Новости».

«Сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, а некоторое время назад этот показатель был в два раза ниже. И во многом в товарообороте первое место занимает внешний торговый оборот с КНР», — сказал он.

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Россия, по словам Силуанова, находится на стадии переориентации внешнеторговых потоков. Он заявил, что их направляют на ближайшие дружественные страны, в первую очередь, на Китай.

Силуанов сказал, что рост взаимной торговли между Россией и Китаем произошел благодаря устойчивости их экономик на фоне разного рода вызовов. Министр призвал развивать финансовое сотрудничество стран — участниц БРИКС.

К 2030 году объемы торговли между Россией и недружественными странами уменьшатся в пять раз, сообщил RT со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок. Аналитики пришли к выводу, что санкции спровоцировали комплексную переоценку приоритетов.