Деньги 22 января 2023, 17:37 Россия перейдет на рубли при экспорте зерна в дружественные страны Вице-премьер Абрамченко рассказала о работе над поставками зерна в Египет за рубли РИА «Новости»

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Турция стала первой страной, оплатившей поставку российского зерна в рублях. Сейчас идет согласование расчетов в национальной валюте при экспорте сельскохозяйственной продукции с Египтом. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Центробанк ведет переговоры с финансовыми регуляторами других стран о разработке механизма взаимных расчетов в национальной валюте по разным сделкам.

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Абрамченко подчеркнула, что поставка зерна Турции за рубли стала только «первой ласточкой», которая оказалась успешной.

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«Крупнейший [покупатель сельхозпродукции] у нас Египет, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход», — заявила вице-премьер.

Представитель правительства отметила, что сейчас спросом на мировых рынках пользуется российское зерно и масложировая продукция, которую пока за рубли не продают. Но вопрос получения национальной валюты за экспорт товаров остается приоритетом.

Абрамченко подчеркнула, что в рамках подписанных документов по зерновой сделке, которой сейчас занимается ООН, одним из условий указано возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов, чтобы покупатели российского продовольствия могли оплачивать свои покупки в рублях.

Первая поставка российского зерна за рубли в Турцию прошла осенью. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала в конце декабря. Тогда она отметила, что это стало успешным экспериментом. Поэтому приняли решение о создании такого механизма расчета по сделкам со всеми дружественными странами.