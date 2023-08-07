Деньги 07 августа 2023, 09:22 Россия опустилась на 5-е место в мире по золотым запасам РИА «Новости»: Россия опустилась на 5-е место в мире по золотовалютным резервам Unsplash

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Золотовалютные резервы России в мае сократились до 584,2 миллиарда долларов. В результате четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами заняла Индия, а Россия опустилась на пятое. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных банков.

Как написало издание, страны давно соревнуются по этому показателю — с 2015 года. Летом 2021 года четвертую строку заняла Индия, но в 2022-м ее «подвинула» Россия. Однако в мае 2023 года расстановка вновь поменялась, и Индия вернулась на четвертую позицию. Активы страны составляют 590,7 миллиарда долларов.

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При этом «Интерфакс» сообщал, что в марте 2023 года объем международных (золотовалютных) резервов России увеличился на 19,632 миллиарда долларов, или на 3,4%, и достиг 593,879 миллиарда долларов.

Международные, или золотовалютные резервы — это иностранные активы государства, своеобразная подушка безопасности. Они могут использоваться для оплаты долгов, инвестиций, проведения торговых транзакций, закупки важных импортных товаров. Золотовалютные резервы позволяют защитить экономику от внешних факторов.