Деньги 21 июня 2023, 11:52 Россия оказалась четвертым по значимости торговым партнером Индии РИА «Новости»: Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии РИА «Новости»

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Российская Федерация стала четвертой среди пяти крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом сообщило РИА «Новости», опираясь на собственные расчеты.

Агентство привело данные Министерства торговли и промышленности Индии. Из них следует, что за период с января по апрель 2023-го эта страна увеличила закупки товаров из России в 4,2 раза — до 20,5 миллиарда долларов. Таким образом РФ стала вторым по значимости поставщиком товаров. На первом месте — Китай (30,1 миллиарда долларов), а на третьем — Объединенные Арабские Эмираты 15,85 миллиарда долларов).

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«Одновременно вырос и индийский экспорт в Россию — в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов», — сказано в материале.

Наиболее важным направлением для экспорта продуктов из Индии остались США, Нидерланды и ОАЭ. Индийско-российский товарооборот в период с января по апрель 2023 года возрос до 21,8 миллиарда долларов, увеличившись в 3,8 раза.

«Это позволило Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнеров Дели», — отметило агентство.

В топ-5 вошли также США, ОАЭ, Китай, Саудовская Аравия.