21 июня 2023, 11:52
Россия оказалась четвертым по значимости торговым партнером Индии
РИА «Новости»: Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии
Российская Федерация стала четвертой среди пяти крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом сообщило РИА «Новости», опираясь на собственные расчеты.
Агентство привело данные Министерства торговли и промышленности Индии. Из них следует, что за период с января по апрель 2023-го эта страна увеличила закупки товаров из России в 4,2 раза — до 20,5 миллиарда долларов. Таким образом РФ стала вторым по значимости поставщиком товаров. На первом месте — Китай (30,1 миллиарда долларов), а на третьем — Объединенные Арабские Эмираты 15,85 миллиарда долларов).
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«Одновременно вырос и индийский экспорт в Россию — в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов», — сказано в материале.
Наиболее важным направлением для экспорта продуктов из Индии остались США, Нидерланды и ОАЭ. Индийско-российский товарооборот в период с января по апрель 2023 года возрос до 21,8 миллиарда долларов, увеличившись в 3,8 раза.
«Это позволило Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнеров Дели», — отметило агентство.
В топ-5 вошли также США, ОАЭ, Китай, Саудовская Аравия.
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