Россия ограничила движение средств в недружественные страны «на сопоставимую сумму»

Россия ввела ограничения на движение капитала в недружественные страны «на сопоставимую сумму» после заморозки резервов ЦБ в евро и долларах США. Об этом сообщил Центробанк.

В ЦБ РФ отметили, что Россия «применила, по сути, зеркальную меру».

«Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы», — уточнили в Центробанке.

Помимо этого, выплаты из стран, поддержавших антироссийские санкции, «по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга» будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.

По данным ЦБ РФ, способа сделать так, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили, не было.

«Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена», — пояснили на сайте регулятора.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, Запад заблокировал золотовалютные резервы примерно на 300 миллиардов долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ на заморозку валютных фондов в ближайшее время перейдет на поставки газа в недружественные страны в рублях. Евросоюз отреагировал предсказуемо, заявив о недопустимости такой меры.