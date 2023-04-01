Деньги 01 апреля 2023, 04:47 Россия ограничила дисконт на нефть марки Urals к Brent по нефтяным налогам Россия ограничила дисконт на нефть марки Urals к Brent по нефтяным налогам на 34 доллара РИА «Новости»

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Россия с 1 апреля ограничила дисконт на нефть марки Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов. Ограничение составит 34 доллара за баррель.

Соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным в конце февраля. Он изменяет порядок определения котировок российской нефти. Они используются для расчета налога на добычу полезных ископаемых, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

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Поправки были разработаны после поручения главы государства сделать так, чтобы возникший из-за санкций дисконт на российскую нефть не создавал проблем бюджету. Данная корректировка нужна не для дополнительных доходов казны, а для сохранения в нем в 2023 году порядка 660 миллиардов рублей.

Так, если нефть марки Urals в апреле будет дешевле эталонной Brent более чем на 34 доллара за баррель, то при расчете налога цена российской марки будет зафиксирована как стоимость Brent. После этого максимальный дисконт будет уменьшаться. В мае он снизится до 31 доллара за баррель, в июне — до 28 долларов, с июля — до 25 долларов.

Если дисконты на российскую нефть окажутся меньше указанных цифр, налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.

Ранее сообщалось, что кризис в США повлиял на мировой финансовый рынок, в том числе на цены на нефть Brent, но есть большая вероятность, что вскоре они снова взлетят.