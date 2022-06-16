Россия не применит схему оплаты за газ для экспорта нефти

В России не планируют переводить нефть на оплату ее поставок с конвертацией в рубли. Аналогичный с ситуацией по газу механизм реализовать сложнее.

Вице-премьер Александр Новак рассказал об этом в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли экспортеров много», — подчеркнул он.

Рынок нефти Новак назвал «достаточно либерализованным», поэтому рабочую газовую схему на нем запустить непросто.

ПМЭФ-2022 стартовал в Санкт-Петербурге 15 июня и стал юбилейным — 25-м по счету. За второй день форума Московская область подписала 20 контрактов с инвесторами на сумму более 70 миллиардов рублей. Благодаря заключенным соглашениям в регионе создадут порядка 15 тысяч рабочих мест.