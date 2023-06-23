Деньги 23 июня 2023, 18:20 Россия не попала в штрафные списки FATF FATF не включила Россию в штрафные списки на последнем заседании РИА «Новости»

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Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Action Task Force (FATF) отказалась включить Россию в «серый» или «черный» список. Это решение сняло риски прекращения международных платежей или дополнительных проверок транзакций из российских банков. Решение организации опубликовано на официальном сайте.

Приостановленный статус России в организаци после начала украинского конфликта оставили без изменений.

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Пленарное заседание группы прошло в Париже с 21 по 23 июня. По его итогам в «серые списки» участники заседания включили Камерун, Хорватию и Вьетнам. «Черный» список, куда входят Северная Корея, Иран и Мьянма расширения не получил.

В голосовании приняли участие 206 делегатов от разных стран, представители Международного валютного фонда, ООН, Всемирного банка и Интерпола.

FATF — межправительственная организация, которая отвечает за стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирование терроризма. Также она следит за тем, чтобы финансовые системы стран отвечали всем стандартам.

Попадание в «черный список» предусматривает, что все платежи из страны-фигуранта проходят усиленные проверки и могут легко блокироваться для защиты мировой финансовой системы. В «сером» списке» ограничения не настолько жесткие, но они сказываются на привлечение внешних инвестиций и притоке капитала в страну.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что никаких оснований для попадания России в списки организации нет. Но если это произойдет, то это серьезно осложнит проведение финансовых операций на внешнем рынке. Для минимизации последствий регулятор разрабатывает альтернативные варианты рассчетов.