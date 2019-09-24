Россия не допустит частников к экспорту газа на Украину

Трамп и Дуда обсудили, как помешать строительству «Северного потока — 2» Подробнее

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель рассказал, что рассматривает возможность импорта определенного объема российского газа. При этом, по его словам, закупки могут быть не только у «Газпрома».

«На Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны», — сказал Оржель.

«У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению», — ответил на это Новак.

Российский министр добавил, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре. Однако в России только «Газпром» имеет право экспортировать трубопроводный газ.

При этом частные газовые компании не имеют прямого выхода к экспортному трубопроводу.

Контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Новый договор до сих пор не заключен.