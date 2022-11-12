Деньги 12 ноября 2022, 17:15 Россия назвала переподключение Россельхозбанка к SWIFT ключевым вопросом Замглавы МИД Вершинин: Россия будет добиваться переподключения Россельхозбанка к SWIFT РИА «Новости»

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Переподключение Россельхозбанка к международной системе банковских платежей SWIFT является для России ключевым вопросом. Страна будет добиваться этой цели, сообщил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дипломат напомнил, что именно Россельхозбанк обеспечивает большую часть транзакций по сельскохозяйственным операциям.

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«Без этого в вопросе снятия ограничений с экспорта российской сельхозпродукции далеко не продвинуться. Мы говорили про это с представителями ООН, они также назвали этот момент жизненно важным. Будем добиваться», — заявил он.

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Россельхозбанк отключили от SWIFT в июне 2022 года. С ее помощью отечественные финансовые организации надежно и быстро оплачивали импорт или экспорт услуг и товаров.

ООН призвала США и Евросоюз ускорить снятие запрета на поставки российского продовольствия и удобрений на мировой рынок. По итогу прошедших переговоров в Женеве делегации РФ и ООН договорились об отправке сухогруза с удобрениями из России в Малави.