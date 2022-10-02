Россия нашла способ завершить финансовую гегемонию США | 360°

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Россия нашла способ завершить финансовую гегемонию США

BFM TV: цифровой рубль поможет России закончить финансовую гегемонию США

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Россия сможет полностью завершить финансовую гегемонию США на мировом рынке после ввода инструмента цифрового рубля. Об этом в эфире телеканала BFM TV сообщила журналистка Од Керсулек.

Россия, по ее словам, начнет использовать цифровой рубль при товарообороте с Китаем, который является основным торговым партнером страны.

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«Введение цифрового рубля поможет РФ обойти систему платежей SWIFT, от которой отключили большинство  российских банков», — сказал она.

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Керсулек добавила, что цифровой рубль поможет России увеличить количество банковских операций.

«Правила в области майнинга стали гораздо мягче, это значит, в России начали смотреть на цифровые активы в положительном ключе», — заключила журналистка.

Ранее российский Центральный банк сообщал, что тестирование цифрового рубля на клиентах начнется с апреля 2023 года.

Центр исследования финансовых технологий и цифровой экономики «СКОЛКОВО-РЭШ» провел опрос, при помощи которого выяснил, что пользоваться цифровым рублем хотел бы каждый второй россиянин.

Цифровой рубль

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