Деньги 07 января 2023, 00:33 Россия нашла способ увеличить доходы за счет крупного бизнеса — СМИ Bloomberg: власти России планируют перейти к «мобилизации доходов» крупного бизнеса Pixabay

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Российские власти рассматривают способы «мобилизации доходов» бюджета. Среди них повышение дивидендных выплат госкомпаний и разовая выплата от крупных производителей угля и удобрений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

Источники агентства отметили, что правительство РФ будет стремиться к повышению на 50% чистой прибыли там, где это возможно. При этом они не стали называть компании, с которых планируется взимать единовременную выплату.

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Часть доходов направят на покрытие затрат, связанных со спецоперацией на Украине. При этом сумма размера дивидендов или единовременного сбора остается неизвестной. Показатель будет зависеть от исполнения бюджета по итогам 2022 года.

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Также в документе прописано выделение 175 миллиардов рублей на дополнительные расходы, необходимых для размещения 100 тысяч человек из Херсона в России. В распоряжении также указывается необходимость оптимизации бюджетных расходов, которые не касаются обороны и безопасности.

Представители Минфина и правительства официальных комментариев журналистам не давали.