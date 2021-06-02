Россия нарастила на треть экспорт чая и кофе

Экспорт чая и кофе из России в 2020 году вырос на треть. Об этом в преддверии ПМЭФ-2021 рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, сообщило РИА «Новости».

Чай и кофе из России в 2020 году экспортировались более чем в 60 стран. Главными закупщиками стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

В прошлом году Россия поставила за рубеж 73 тысячи тонн чая и кофе. Это на 32% превышает показатели за 2019 год. В пересчете на стоимость экспорт этой продукции вырос на 30% — до 350 миллионов долларов (около 25,6 миллиарда рублей).

Продажи кофе за рубеж особенно выросли в прошлом году. Молотый и зерновой кофе прибавил в экспорте на 50% — отгрузили 12 тысяч тонн. В денежном выражении показатель вырос на 33% — до 51 миллиона долларов (около 3,7 миллиарда рублей). Объемы поставок растворимого кофе и продуктов на его основе выросли на 47% — экспортировали 40 тысяч тонн, денежный эквивалент вырос на 52% — до 194 миллионов долларов (около 14,2 миллиарда рублей).

А чай прибавил в экспорте на 3,4%. Поставлена 21 тысяча тонн на 106 миллионов долларов (около 7,8 миллиарда рублей).

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