Россия нарастила экспорт колбасы в Азию и Африку

Россия с начала года увеличила экспорт колбасных изделий почти на треть, во многом благодаря росту поставок в страны Азии и Африки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка сообщило РИА «Новости».

По прогнозам РСХБ, объем поставок колбасных изделий по итогам года может превысить 55 тысячи тонн. Это на 25% выше уровня прошлого года, когда за рубеж поставили 44 тысячи тонн колбас.

Экспорт колбас из России за первые восемь месяцев 2021 года уже вырос на 33% в годовом выражении и составит 33,1 тысячи тонн.

Наращивание поставок объясняется появлением новых импортеров в странах Западной Африки. А экспорт только в Юго-Восточную Азию вырос почти в пять раз. Основной закупщик российской колбасной продукции — Казахстан, куда отгрузили уже 22,1 тысячи тонн, что на 27% больше, чем в прошлом году. Экспорт на Украину вырос на 41% (5,5 тысячи тонн), в Азербайджан — на 21% (до 2,9 тысячи тонн). Отмечается, что в бывших странах СССР особенно популярны колбасы и паштеты.

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