Россия направила $10 млн на питание школьников Кубы и Никарагуа

Средства рассчитаны на 2020–2024 годы. Они пойдут на проекты по развитию сельского хозяйства для улучшения питания учащихся.

В частности, в рамках программы ООН приобретается сельскохозяйственная техника и оплачиваются экспертные консультации местных производителей продовольствия. Они рассказывают, как снизить риски, связанные с природными катастрофами и изменением климата.

В январе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. В школах, где есть техническая возможность для этого, бесплатные обеды начнут готовить с сентября 2020 года. Не позднее сентября 2023 года бесплатным питанием будут обеспечены школьники младших классов по всей стране.